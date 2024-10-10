الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

العميد يحيى سريع: قواتنا المسلحة نفذت عمليتين بحريتين استهدفتا سفينتين

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :