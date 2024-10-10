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العميد يحيى سريع: العملية الثانية نفذتها القوة الصاروخية بصاروخ مجنح استهدف سفينة "ست جون" في المحيط الهندي وكانت الإصابة مباشرة

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

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