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متحدث جيش الإحتلال: مقتل 3 جنود إسرائيليين في معارك شمال قطاع غزة

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

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