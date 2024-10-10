الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: 130 جنديا اعلنوا رفضهم الامتثال للخدمة العسكرية ما لم يوقع نتنياهو على صفقة لتحرير الاسرى في غزة

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :