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استعداد إيران لجميع السيناريوهات.. رسالة بضوابط أو بحدود مفتوحة؟

استعداد إيران لجميع السيناريوهات.. رسالة بضوابط أو بحدود مفتوحة؟
الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه، تأكيد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران مستعدة لأي سيناريو في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي

العالم - بانوراما

وشدد على عدم رغبة إيران بالحرب أو التصعيد، لكنها في نفس الوقت مستعدة لأي خيارات أخرى قد تستجد، مضيفا أن كيان الاحتلال يمكنه اختبار إرادة إيران، وأن رد طهران على أي اعتداء إسرائيلي سيتم تحديده بناء على كيفية سير الأمور.

كما شدد عراقجي على دعم بلاده لحركات المقاومة بكل الوسائل. هذا قالت مصادر إعلامية عبرية إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يريد الحصول على تفويض كامل لتحديد طبيعة وحجم الاعتداء على طهران بعد عملية الوعد الصادق اثنين.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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