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القناة 14 الإسرائيلية: أكثر من 10 آلاف صاروخ وقذيفة أطلقت باتجاه الشمال منذ بداية الحرب

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

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