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بيان للعلاقات الإعلامية في حزب الله: نظرا للتطورات الراهنة تقرر تأجيل جولة مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيف المقررة غدا

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

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