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الجيش اللبناني يوقف مشتبها به بعد تصويره مكان الغارة في البسطة اثر العدوان الصهيوني على العاصمة بيروت

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

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