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9 شهداء بغارة جوية إسرائيلية على بلدة رياق بالبقاع شرق لبنان

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

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