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متحدث الخارجية الإيرانية: عدوان الكيان المتكرر على المراكز الطبية والإغاثية في غزة ولبنان وسوريا دليل على تمرده على كل القواعد والاعراف الدولية

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

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