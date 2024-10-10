الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

غارة لطيران الإحتلال الإسرائيلي على بلدة حوش السيد علي البقاعية الحدودية بين لبنان وسوريا

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :