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غارة لطيران الإحتلال الإسرائيلي على بلدة الناقورة قرب مقر اليونيفيل بجنوب لبنان

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

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