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مصادر لبنانية: 18 شهيدا على الأقل في مجزرتين بمنطقتي رياق والكرك بالبقاع

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

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