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5 شهداء وعدد من الجرحى بغارة إسرائيلية استهدفت تجمعا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

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