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مندوب إيران بالأمم المتحدة: لا نسعى للحرب لكننا مستعدون للدفاع عن سيادتنا ضد اي عدوان على أمننا ومصالحنا

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش

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