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مندوب إيران بالأمم المتحدة: سنمارس حقنا الطبيعي في الدفاع عن النفس في مواجهة أي اعتداء وفق القانون الدولي

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

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