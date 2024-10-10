الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

إصابة خطيرة جدا في الرقبة بالرصاص الحي للإحتلال في بيت أمر قرب الخليل

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :