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شهيدان بقصف إسرائيلي لمخيم نورشمس في طولكرم شمالي الضفة الغربية

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

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