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4 إصابات جراء قصف الإحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

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