الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤
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قوات الإحتلال تقتحم يطا جنوب الخليل وحلحول شمال الخليل ومدينة قلقيلية وبلدة عينابوس جنوب نابلس وبلدة بيت دجن شرق نابلس بالضف الغربية

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

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