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المقاومة العراقية تعلن مهاجمة هدف حيوي في أم الرشراش "إيلات" بالطيران المسيّر

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

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