الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

كامالا هاريس: يتعين التوصل الى وقف لإطلاق النار في لبنان أو غزة

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :