الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

منظمة العفو الدولية: توجيه الجيش الإسرائيلي تعليمات لسكان مدن وقرى جنوبي لبنان بالإخلاء يثير تساؤلات عما إذا كان يهدف الى نزوح جماعي

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :