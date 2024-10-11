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في اليوم 371 للعدوان..

قوات الاحتلال تواصل ارتكاب جرائم الابادة الجماعية في قطاع غزة

قوات الاحتلال تواصل ارتكاب جرائم الابادة الجماعية في قطاع غزة
الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 371 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.

العالم - فلسطين المحتلة..

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الجمعة- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

وتواصل قوات الاحتلال توغلها في شمال غزة لليوم السابع تواليا وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وحصار وتجويع خاصة لمخيم جباليا وعزل كامل للمحافظة عن غزة.

وأصيب فجر اليوم عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلاً بمحيط مسجد الإحسان بجباليا البلد شمال غزة.

وشن طيران الاحتلال غارة في محيط مفترق الغفري بمدينة غزة.

وارتقت شهيدة وأصيب عدد من المواطنين؛ جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الكرد يؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأصيب 4 مواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة دويك في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال منطقة الحكر بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

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