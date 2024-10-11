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قصف إسرائيلي يستهدف منزلا في جباليا البلد يخلف عددا من الجرحى

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

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