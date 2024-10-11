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استشهاد اثنين وإصابة آخرين جراء استهداف مسيرة إسرائيلية تجمعا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

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