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الـ 14 الإسرائيلية: قتيل وإصابة خطيرة بصاروخ مضاد للدروع في الجليل الأعلى

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

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