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4 شهداء و8 إصابات جراء قصف مدفعي على منازل في الفالوجا شمالي قطاع غزة

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

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