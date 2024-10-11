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عراقجي: سنرد على أي هجوم "إسرائيلي" بمزيد من القوة

عراقجي: سنرد على أي هجوم
الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

قال وزير خارجية الجمهورية الاسلامية "سيد عباس عراقجي"، لقد حصل الإسرائيليون دائما على ضوء أخضر من الولايات المتحدة الاميركية ولكل فعل رد فعل، وهذا قانون فيزيائي، لذلك سنرد بالتأكيد على أي هجوم إسرائيلي بمزيد من القوة

العالم _ ايران

واضاف وزير الخارجية "عباس عراقجي"، آمل أن تلعب أوروبا دورا أكبر لوقف التوترات. يقولون: "ليس لدينا ما يكفي من الأدوات"، لكنني لا أعتقد ذلك.

وقال عراقجی في مقابلة مع قناة "Tg3" الإيطالية، ردا على سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة قد أعطت "إسرائيل" الضوء الأخضر للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني وما إذا كانت إيران سترد على هجوم محتمل: هذا ليس جديدا، لقد حصل الإسرائيليون دائما على ضوء أخضر منهم. ولكل فعل رد فعل، وهذا قانون فيزيائي، لذلك سنرد بالتأكيد على أي عمل إسرائيلي بمزيد من القوة.

وشدد على أن 7 أكتوبر لم يأت من فراغ، هذه قصة عمرها ثمانين عاما، والآن دعونا ننظر إلى رد فعل "إسرائيل"، مضيفا: لقد قلت أن 1200 شخص قتلوا في "إسرائيل"، فهل هذا يعطيهم الحق في قتل 42 ألف شخص؟ ويجب على المجتمع الدولي الآن أن يعمل على منع ذلك.

وأشار عراقجي إلى إنه ليست إيران هي التي تسببت في تصعيد التوتر. نحن لا نخشى الحرب، ولكننا لا نريدها.

وأضاف: آمل أن تلعب أوروبا دورا أكبر لوقف التوترات. يقولون: "ليس لدينا ما يكفي من الأدوات"، لكنني لا أعتقد ذلك.

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