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غارة إسرائيلية على محيط بلدة العين في البقاع شرقي لبنان

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

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