شاهد.. القطاع الصحي بغزة على المحك

العالم - خاص بالعالم

الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتدمير النظام الصحي في قطاع غزة هذا ما خلص إليه تقرير أممي، حيث اتهم محققون أمميون الاحتلال باستهداف النظام الصحي في غزة عمداً وقتل وتعذيب عاملين في المجال الطبي، معتبرين أنه ارتكبت جرائم ضد الإنسانية.

لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة كشفت في بيان لها أن تل أبيب نفّذت سياسة منسقة لتدمير نظام الرعاية الصحية في غزة كجزء من هجوم أوسع على القطاع. وأضافت أن الاحتلال ارتكبت جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة من خلال الهجمات المستمرة والمتعمدة على العاملين الطبيين والمرافق الطبية.

اللجنة الأممية وعلى لسان رئيستها نافي بيلاي أكدت أن على الاحتلال الإسرائيلي أن يوقف فوراً تدميره العشوائي وغير المسبوق المرافق الصحية في غزة'. وأضافت أن ذلك يشكل استهدافاً مباشراً للحق في الصحة، ما يترتب عليه عواقب سلبية كبيرة وطويلة الأمد على السكان المدنيين.

كما خلص التقرير إلى أن القوات الإسرائيلية تعمدت قتل واحتجاز وتعذيب العاملين في المجال الطبي واستهدفت المركبات الطبية في غزة وقيّدت تصاريح مغادرة القطاع لتلقي العلاج الطبي. مشددا على أن مثل هذه الأفعال تشكل جرائم حرب عديدة وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة.

وتمثل الهجمات على النظام الصحي في غزة ومنها استهداف المستشفيات وفرض القيود على وصول الإمدادات الأساسية مثل المستلزمات الطبية والوقود والمياه، انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، غير أن الاحتلال يتعمد استهداف مستشفيات غزة ومنظومتها الصحية وإخراجها عن الخدمة، ويواصل حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية وسط حصيلة ثقيلة من الشهداء والجرحى والنازحين، بالإضافة إلى دمار هائل وسياسة تجويع ممنهجة.