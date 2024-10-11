الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس بزشكيان: العلاقات بين إيران وتركمانستان كانت دائما ودية وبناءة وقائمة على المصالح المشتركة

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :