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حزب الله يقصف برشقة صاروخية كبيرة تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة يفتاح ومحيطها

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

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