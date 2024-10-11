عشرات الشهداء في قصف هو الثالث من نوعه على بيروت

العالم - خاص بالعالم

وأكد مراسلنا أن الغارتين أدتا لسقوط عشرات الشهداء، مؤكدا في الوقت ذاته قصف المقاومة الاسلامية تجمعات لجنود إسرائيليين جنوبي لبنان، كما أكد اطلاق المقاومة رشقات صاروخية على حيفا والجليل الأعلى.

ونقلا عن وزارة الصحة اللبنانية أكد مراسلنا إن الهجوم على بيروت أسفر عن سقوط 22 شهيدا و117 مصابا، مؤكدا أن الغارة استهدفت مبنى مكون من 8 طوابق وإن الصواريخ أصابت 3 منها.

كما أكد الزميل حسين فوعاني أن مصدرا قياديا في حزب الله أكد نجاة وفيق صفا من الغارة الإسرائيلية على النويري في بيروت، مشيرا الى أن القناة الـ12 الإسرائيلية ذكرت أن المستهدف في الهجوم على بيروت هو مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا.

كما أكد مراسلنا أن هذا الاستهداف يعد الثالث على بيروت بعد الغارات السابقة التي استهدفت منطقتي الباشورة والكولا.