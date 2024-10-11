الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية اللبنانية تدين استهداف قوات الاحتلال المتعمد ضد قوات اليونيفيل في الجنوب

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :