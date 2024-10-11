الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية اللبنانية: نطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتحقيق في استهداف اليونيفيل

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :