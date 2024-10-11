الاحتلال يعتقل صحفيا لكشفه الأضرار في القواعد العسكرية الناجمة عن الضربة الإيرانية

العالم - فلسطين

وذكر موقع "واينت" العبري أن شرطة اعتلقت الصحفي المستقل لوباردو البالغ من العمر 28 عاما والذي عمل مع قناة فوكس نيوز وغيرها، بالإضافة إلى ذلك، "للاشتباه في تعريضه الأمن القومي للخطر بعد أن نشر معلومات حول مواقع الصواريخ الإيرانية" حسب الادعاء.

وبحسب الموقع فقد نشر لوباردو، تقارير عن سقوط صواريخ إيرانية في الأول من أوكتوبر الجاري على قاعدة نيفاتيم الجوية في النقب ومقر المخابرات في تل ابيب، كما ذكر لوباردو في تقاريره أن "إسرائيل" تستخدم قاعدة نيفاتيم الجوية لشن غارات على قطاع غزة، وأن طائرة خاصة قال أن بنيامين نتنياهو يستخدمها موجودة هناك، وقد يواجه الصحفي الأمريكي اتهامات بـ"مساعدة العدو في زمن الحرب وتزويده بالمعلومات".

وأشار الموقع إلى أن هذا الاحتجاز قد يتسبب في "أزمة دبلوماسية" بين الولايات المتحدة و"إسرائيل".

من جانبه أكد محامي لوباردو، أن موكله جمع المواد من المنشورات العامة وسعى إلى تقديم وجهة نظر مختلفة في تقرير عن وجهة نظر زملائه قائلا: "إنه يشرح في كل مكان كيف وصلت الصواريخ إلى هناك.. إذا كان من المفترض أن يستفيد أي عدو من ذلك، فيجب اعتقال 15 مراسلا أجنبيا في الكيان، بمن فيهم "الإسرائيليون".

ورفض المحامي بشدة الاتهامات الموجهة إلى لوباردو وأضاف: "من يريد التجسس لا يقوم بهذا علنا، فالجاسوس الأكثر دهاء لن يرتكب مثل هذه الأخطاء".

وخلال جلسة الاستماع في المحكمة، اقترح الصحفي ترحيله إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرض حظر شامل على دخول الاراضي المحتلة ومددت محكمة الاحتلال في القدس اعتقاله لمدة يوم واحد.