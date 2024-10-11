شاهد.. حزب الله يدك منشآت حيوية في "إسرائيل"

العالم - خاص بالعالم

الصواريخ وفق اقرار الاعلام العبري سقطت في منطقة الكريوت بمدينة حيفا وفي المنطقة الصناعية في كريات بياليك بين حيفا وعكا المحتلتين كما اسفرت عن سقوط قتلى واصابات في مستوطنة يرؤون بالجليل الاعلى اثر اطلاق صاروخ مضاد للدروع تجاه موقع لجيش الاحتلال.

القصف المتجدد على الشمال ياتي غداة يوم حافل من استهداف المقاومة لمستوطنات يرؤون وكفر جلعادي وغربي مستوطنة المنارة وكرمئيل وبيت هيلل وكريات شمونة وموقع المرج وزوفولون شمال مدينة حيفا.

وتزامن اطلاق الصواريخ مع دوي صفارات الانذار في مختلف مستوطنات الشمال خاصة في كفار جلعادي والمطلة في إصبع الجليل وفي كريات شمونه ومحيطها وزرعيت بالجليل الغربي وكذلك في عكا والكريوت.

مأزق الشمال يرافقه مأزق آخر يواجهه جيش الاحتلال على الحدود اللبنانية الفلسطينية اثر عمليات التصدي التي تنفذها المقاومة لمحاولات تسلل جنوده نحو البلدات الحدودية.

المقاومة اعلنت تصديها لمحاولات متكررة لجنود الاحتلال التقدم باتجاه منطقة رأس الناقورة في القطاع الغربي جنوبي لبنان واكدت استهدافها آلية لهم في المنطقة فيما افادت باستهدافها قوة اسرائيلية اخرى أثناء محاولتها للمرة الثالثة سحب الإصابات من الآلية المستهدفة بصلية صاروخية.



وفيما ذكرت مصادر لبنانية ان آلية الاحتلال بقيت تحترق لساعات طويلة اشارت الى ان القوات الاسرائيلية حاولت اربع مرات سحب جنودها من القتلى والجرحى وكانت المقاومة في كل مرة تعيد استهدافها من جديد وتمنعها من التقدم.

ووفق بيانات اخرى فقد استهدفت المقاومة بصليات صاروخية تجمعات وتحركات لجنود الاحتلال في القطاع الشرقي من جنوب لبنان وبالتحديد في محيط جبانة يارون الحدودية ومحاولات تقدمهم تجاه منطقة الكنَيسة بين ميس الجبل ومحيبيب وكذلك في تلة المجدل في ميس الجبل.