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نجيب ميقاتي: تلقيت اتصالا من الخارجية الأميركية فأكدت لي جهود واشنطن لوقف النار في لبنان

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

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