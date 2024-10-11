الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الإيراني بزشكيان يلتقي بنظيره الروسي بوتين في العاصمة عشق آباد

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :