منظمة الصحة العالمية: الخدمات الصحية شبه معدومة شمالي غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وأشار غيبريسوس في منشور على منصة إكس، الليلة الماضية، إلى أن الكيان الاسرائيلي منع بعثتين لمنظمة الصحة العالمية من الوصول إلى شمال غزة مرة أخرى.

وطالب هذا الكيان المتعجرف بوقف أوامر التهجير القسري وعدم التعرض للمستشفيات، مؤكدا انه "لم تعد هناك أي خدمة صحية تقريبا في شمال غزة، ليس لدى الناس مكان يذهبون إليه".

ودعا الكيان المحتل إلى "تسهيل مهمات المساعدات الإنسانية، لأن الأرواح تعتمد عليها".

وأردف: ندعو الكيان المحتل "للعمل من أجل وقف إطلاق النار، جميع العالقين في هذا الصراع بحاجة إلى السلام".

وفي بيان مشترك، حذرت 18 منظمة إغاثة دولية بينها منظمات بريطانية وفرنسية وأميركية وسويسرية من أن التوتر المتزايد في شمال غزة سيؤدي إلى كارثة إنسانية.

وذكرت المنظمات أن تهجير قوات الاحتلال للفلسطينيين في شمال غزة من شأنه أن يزيد سوء الحالة الإنسانية ويعيق عمليات الإغاثة.