الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤
١١:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة تعطي الضوء الأخضر للكيان الصهيوني حتى يرتكب الجرائم

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :