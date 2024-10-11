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الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة خلفت 61 شهيدا و231 مصابا

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

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