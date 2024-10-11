لحظة استهداف سرايا القدس لقوة إسرائيلية راجلة بشمال غرب غزة

العالم – خاص بالعالم

قوات الاحتلال ارتكبت مجازر عدة طالت مناطق عدة في قطاع غزة، راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى، وتركز القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على مناطق شمال قطاع غزة منها حي الزيتون ومدينة غزة ومخيم جباليا، فيما شهد وسط القطاع قصف جوي على دير البلح، كما أرتقى عددا من الشهداء والجرحى في مدينة رفح وخانيونس جنوبي القطاع.

إنسانيا.. يواجه شمال قطاع غزة وضعا انسانيا حرجا تفاقم مع الحصار المطبق الذي يمارسها كيان الاحتلال فيه، حيث أطلقت وزارة الصحة نداء الاستغاثة الأخير، لإنقاذ حياة المرضى والمصابين في المشافي. كما تزداد الأوضاع الإنسانية في مخيم جباليا خطورة مع منع إدخال إمدادات الغذاء والدواء والمياه للفلسطينيين وصعوبة دخول طواقم الإسعاف لانتشال جثامين الشهداء ونقل الجرحى.

وفي سياق التحذيرات من الوضع الكارثي في قطاع غزة أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين، وجود أكثر سبعة ألف امرأة حامل في قطاع غزة، على “حافة المجاعة”، في وقت تعيش أحد عشر ألف امرأة حامل في ظروف تشبه ظروف المجاعة بسبب الحرب.

من جهتها قالت وكالة الأنورا في غزة إن الأطفال في غزة يولدون قصار القامة وناقصي الوزن، وهو أمر لم يحدث منذ عام الف وتسعمئة وثمانية وأربعين بسبب التغيرات على المستوى البنيوي والجيني للأطفال بسبب العدوان وذلك لأن بعض العائلات تتناول وجبة واحدة كل يومين، مما يمثل خطرًا كبيرًا على صحتهم.

فيما اعتبر خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن قطاع غزة يعيش أقسى أزمة إنسانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكثر من عام حيث أصبح القطاع أرضا قاحلة مملوءة بالأنقاض والأشلاء البشرية'.

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