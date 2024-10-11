الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤
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الاعلام العبري: دوي صفارات الانذار في مناطق الشمال

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

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