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كتائب المجاهدين: تفجير عبوة ناسفة بدبابة اسرائيلية في حي القصاصيب بمعسكر جباليا شمالي قطاع غزة

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢١ بتوقيت غرينتش

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