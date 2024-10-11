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مصادر لبنانية: مسيرة اسرائيلية تشن غارة على مركز الدفاع المدني في بلدة طيردبا جنوبي لبنان

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

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