الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠١:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

جيش الاحتلال يعترف باطلاق حزب الله اكثر من 60 قذيفة على الاراضي المحتلة اليوم

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :