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اذاعة جيش الاحتلال: اخلاء جنود مصابين من غزة جراء حادث امني صعب

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

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