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قوات "اليونيفيل": انهيار جدران احد مواقع قواتنا قرب الخط الازرق في اللبونة جنوبي لبنان بعد قصف جرافة اسرائيلية محيط الموقع

الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٠ بتوقيت غرينتش

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